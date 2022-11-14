Власти Херсонской области заявили о контроле РФ над Кинбурнским полуостровом

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации полностью контролируют Кинбурнскую косу Николаевской области, которая находится на левом берегу Днепра. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

— Кинбурнский полуостров, который в обиходе называют косой, находится под полным контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня противник попыток высадиться на него не предпринимал, — передает ТАСС.

До этого стало известно, что российские подразделения ликвидировали около 20 украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в районе Кинбурнской косы.

До этого официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ударами российской авиации был уничтожен арсенал украинской армии в Черкасской области Украины.

«Вечерняя Москва» разбиралась, что на самом деле происходит на Херсонском направлении. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, на левом берегу Днепра уже создан плацдарм для российских войск.