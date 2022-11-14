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Foreign Policy: Зеленский одним указом подорвал боевой дух украинцев

Евгений Жуков
В мире
Foreign Policy: Зеленский одним указом подорвал боевой дух украинцев
Фото: Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский сохранил введенное в конце февраля постановление об ограничении передвижения для мужчин, тем самым подорвав их боевой настрой. Об этом в понедельник, 14 ноября, написал обозреватель Foreign Policy Чарли Карпентер.

По словам эксперта, введенный запрет на перемещение сохраняется с самого начала специальной военной операции России на Украине и не позволяет огромному числу граждан зарабатывать и обеспечивать свои семьи. Данный закон усугубляет и без того непростую ситуацию с безработицей, уровень которой перевалил в стране за 30 процентов.

По данным опросов, проведенных среди украинского населения, такая мера является непопулярной и даже вредной в контексте военных усилий.

Журналист отметил, что указ об ограничении передвижения может повлиять на боевой дух украинцев.

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призвала украинские власти показать открытость к диалогу с российской стороной.

Подобные заявления являются лишь попыткой умерить пыл украинского лидера Владимира Зеленского, который в последнее время перестал слушать своих заокеанских покровителей. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился общественный деятель и политолог Сергей Марков.

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