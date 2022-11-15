Tagesspiegel: Германию с Польшей рассорила помощь Украине

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Миссия Европейского союза по подготовке украинских военных выявила разногласия между Польшей и ФРГ. Об этом сообщается в издании Tagesspiegel.

Ранее стало известно, что тренировочная миссия ЕС расположится в Германии и Польше. К ее работе могут присоединиться и другие страны, в том числе, которые не входят в Евросоюз. Ее оперативный штаб будет располагаться в Брюсселе в здании европейской внешнеполитической службы. Миссия будет длиться два года, на этот период выделят 106,7 миллиона евро.

В статье издания отмечается, что подготовка к запуску миссии в последние месяцы показала, насколько напряженными являются отношения между ФРГ и Польшей. Так, фактическая штаб-квартира миссии будет находиться в Польше, что вызвало критику со стороны правительства Германии, которое опасается возможных «российских маневров» со стороны расположенной рядом Калининградской области.

— Из-за того, что Варшава и Берлин не смогли прийти к соглашению, в течение лета были потрачены драгоценные недели, — сказано в публикации.

В итоге на встрече глав МИД Евросоюза был достигнут компромисс, согласно которому у миссии будут две штаб-квартиры — одна в Польше и одна в Германии. При этом «большая» из них будет расположена именно в Польше.

Кроме споров по поводу расположения штаба учебной миссии, между двумя странами много раз возникали трения и в вопросе поставок вооружений Украине. К примеру, Варшава обвиняет Берлин в «бездействии» в вопросе замены поставленной Польшей Киеву бронетехники советского образца в рамках «кругового обмена», сказано в статье.

14 ноября сообщалось, что прошедшая подготовку в Европе украинская ДРГ задержана под Белгородом. Группа шпионов, состоявшая из трех человек, проходила подготовку на европейских полигонах.