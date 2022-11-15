Астрологи назвали три самых трудолюбивых знака зодиака

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Астрологи сообщили, что самыми трудолюбивыми считаются знаки стихии Земли, но и среди них есть исключения. Если Козерог и Дева в рейтинге по трудолюбию безоговорочно занимают первое и второе места, то третий земной знак Телец уступает первенство огненному Овну.

В тройке лидеров по трудолюбию Овен занимает третье место, преимущественно благодаря своему непревзойденному упорству в достижении цели. Для Овнов не существует преград, если они к чему-то стремятся. Представители данного знака находятся под управлением воинственного Марса, поэтому свою энергию и решительность они получают от него.

Овен может быть талантливым руководителем и исполнительным работником, но настоящим трудоголиком он становится только при развитии собственного бизнеса. Недостаток Овна, который нередко отражается на его работоспособности, — это плохая собранность и низкая концентрация внимания, но это может быть следствием чрезмерной энергичности и импульсивности.

Девы наделены аналитическим складом ума, любовью к порядку и системности, они не терпят спонтанности и хаоса. В работе Девы перфекционисты, стремящиеся все сделать лучшим образом. Это качество делает их непревзойденными профессионалами своего дела.

Чем бы Дева не занималась, она старается достичь высот в профессии и делать свое дело лучше других. При этом она не афиширует свои достижения, не стремится быть в центре внимания. Девы необычайно организованы и дисциплинированы. В рейтинге самых трудолюбивых знаков они занимают второе место.

Козерог — непревзойденный трудоголик, способный работать без отдыха, выходных и отпусков. Чаще всего находит себя в науке или творчестве, и полностью отдается любимому делу, принося в жертву личную жизнь. По этой причине среди Козерогов больше всего холостяков.

Представители этого знака отличаются самодисциплиной, терпением, упорством в достижении цели. Они всегда твердо знают, чего хотят от жизни, и уверенно идут к своей цели. Но даже достигнув ее, не станут почивать на лаврах, а определят для себя новую цель, сообщается на портале Rsute.

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