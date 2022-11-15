Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Астрологи назвали три самых трудолюбивых знака зодиака

Юлия Курганова
Общество
Астрологи назвали три самых трудолюбивых знака зодиака
Фото: shutterstock

Астрологи сообщили, что самыми трудолюбивыми считаются знаки стихии Земли, но и среди них есть исключения. Если Козерог и Дева в рейтинге по трудолюбию безоговорочно занимают первое и второе места, то третий земной знак Телец уступает первенство огненному Овну.

В тройке лидеров по трудолюбию Овен занимает третье место, преимущественно благодаря своему непревзойденному упорству в достижении цели. Для Овнов не существует преград, если они к чему-то стремятся. Представители данного знака находятся под управлением воинственного Марса, поэтому свою энергию и решительность они получают от него.

Овен может быть талантливым руководителем и исполнительным работником, но настоящим трудоголиком он становится только при развитии собственного бизнеса. Недостаток Овна, который нередко отражается на его работоспособности, — это плохая собранность и низкая концентрация внимания, но это может быть следствием чрезмерной энергичности и импульсивности.

Девы наделены аналитическим складом ума, любовью к порядку и системности, они не терпят спонтанности и хаоса. В работе Девы перфекционисты, стремящиеся все сделать лучшим образом. Это качество делает их непревзойденными профессионалами своего дела.

Чем бы Дева не занималась, она старается достичь высот в профессии и делать свое дело лучше других. При этом она не афиширует свои достижения, не стремится быть в центре внимания. Девы необычайно организованы и дисциплинированы. В рейтинге самых трудолюбивых знаков они занимают второе место.

Козерог — непревзойденный трудоголик, способный работать без отдыха, выходных и отпусков. Чаще всего находит себя в науке или творчестве, и полностью отдается любимому делу, принося в жертву личную жизнь. По этой причине среди Козерогов больше всего холостяков.

Представители этого знака отличаются самодисциплиной, терпением, упорством в достижении цели. Они всегда твердо знают, чего хотят от жизни, и уверенно идут к своей цели. Но даже достигнув ее, не станут почивать на лаврах, а определят для себя новую цель, сообщается на портале Rsute.

В астрологическом мире настала пора Скорпиона — знака зодиака, который, так же как Рак и Рыбы, относится к стихии воды. А значит, у них определенно есть общие черты. Таролог и ясновидящая Галина Янко рассказала «Вечерней Москве» об уникальных особенностях этой троицы.

Гороскопы характеристика Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте