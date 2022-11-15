FT: Большинство членов G20 осуждают боевые действия России на Украине

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Большинство членов «Большой двадцатки» осуждают боевые действия российского правительства на территории Украины и считают, что они усугубляют текущую обстановку в мире. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект коммюнике.

— Большинство членов G20 решительно осуждают боевые действия на Украине и подчеркивают, что они приносят огромные человеческие страдания и усугубляют существующие факторы нестабильности в мировой экономике, — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров. По его словам, «международное сообщество должно создать для этого все условия, и Пекин также продолжит играть конструктивную роль».

Кроме того, президент Индонезии и глава индонезийского председательства G20 Джоко Видодо открыл саммит «Большой двадцатки» заявлением о необходимости «закончить войну» ради будущих поколений людей. Однако в своем вступительном слове он ни разу не назвал какой-либо конкретный вооруженный конфликт.