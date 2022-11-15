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Ритейлы стали закрывать фирменные отделы Apple

Араз Салехов
Общество
Ритейлы стали закрывать фирменные отделы Apple
Фото: Unsplash

В магазинах электроники открываются «магазины-в-магазинах» производителей из Китая, Турции и других дружественных стран вместо ушедшего Apple. Об этом во вторник, 15 ноября, рассказали опрошенные «Известиями» участники рынка.

Согласно предоставленной информации, в одном из магазинов «М.Видео» бренд-зона со смартфонами Xiaomi заменила витрину Apple. При этом гаджеты американской компании до сих пор доступны в большинстве магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо».

В материале говорится, что создание бренд-зон в магазинах происходит при поддержке производителя. При этом в целом для Apple отдельная зона не нужна, поскольку бренд сам по себе узнаваем, говорится в публикации издания.

В начале сентября министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту. По его словам, граждане страны смогут приобрести новинку от Apple.

В понедельник, 7 ноября, на фоне введенных в Китае противоэпидемических мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, производство последнего поколения смартфонов Apple оказалось затруднено. В пресс-службе Apple отметили, что приоритетом компании являются здоровье и безопасность сотрудников.

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