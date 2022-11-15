Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Си Цзиньпин призвал участников G20 к отмене односторонних санкций

Александр Афонин
В мире
Си Цзиньпин призвал участников G20 к отмене односторонних санкций
Фото: Администрация президента РФ

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал участников G20 отменить односторонние санкции и снять ограничения на научно-техническое сотрудничество. Об этом он заявил во вторник, 15 ноября, выступая на саммите «Большой двадцатки».

— Необходимо решительно противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, необходимо снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество, — сказал он.

По словам политика, сегодня глобальному развитию препятствуют проблемы, связанные с продовольственной и энергетической безопасности. Виной возникшего кризиса служат сложности с логистикой поставок и нарушение сотрудничества между странами

Си Цзиньпин отметил, что данные трудности можно преодолеть. Для этого странам необходимо укрепить сотрудничество в области надзора за рынком и выстроить партнерские отношения в вопросе основных товаров, передает РИА Новости.

Накануне состоялась встречи Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. В процессе диалога американский лидер заявил, что они вместе несут ответственность за преодоление разногласий. В свою очередь председатель КНР сказал коллеге из США о необходимости работать со всеми государствами.

Экономика Политика Си Цзиньпин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте