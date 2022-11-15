Си Цзиньпин призвал участников G20 к отмене односторонних санкций

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Председатель Китая Си Цзиньпин призвал участников G20 отменить односторонние санкции и снять ограничения на научно-техническое сотрудничество. Об этом он заявил во вторник, 15 ноября, выступая на саммите «Большой двадцатки».

— Необходимо решительно противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, необходимо снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество, — сказал он.

По словам политика, сегодня глобальному развитию препятствуют проблемы, связанные с продовольственной и энергетической безопасности. Виной возникшего кризиса служат сложности с логистикой поставок и нарушение сотрудничества между странами

Си Цзиньпин отметил, что данные трудности можно преодолеть. Для этого странам необходимо укрепить сотрудничество в области надзора за рынком и выстроить партнерские отношения в вопросе основных товаров, передает РИА Новости.

Накануне состоялась встречи Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. В процессе диалога американский лидер заявил, что они вместе несут ответственность за преодоление разногласий. В свою очередь председатель КНР сказал коллеге из США о необходимости работать со всеми государствами.