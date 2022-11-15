Власти Херсонской области опровергли сообщения о взятии Украиной города Алешки

Фото: Минобороны РФ

Сообщения, согласно которым украинские военные прорвали линию обороны в районе города Алешки в Херсонской области, не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе администрации региона во вторник, 15 ноября.

— Обстрелы идут, но никаких украинских войск там не было, нет и не будет. Украинская сторона пытается посеять смуту в умах людей, — говорится в сообщении.

Подобные сообщения начали распространять ряд украинских политиков. В частности, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что населенный пункт может стать первым на левом берегу Днепра, который будет взят Киевом. Несмотря на это, город Алешки остается под контролем российских военных, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что в результате упорных боев Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Павловка, расположенный в Донецкой народной республике. По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, без полного освобождения села крайне затруднительно будет продвижение и освобождение Угледара.