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Тренер Нагулин дал советы, как выбрать фитнес-клуб

Ирина Игнатенко
Общество
Тренер Нагулин дал советы, как выбрать фитнес-клуб
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

При выборе фитнес-клуба нужно обращать внимание на его расположение, состояние тренажеров, цену абонемента. Такие советы дал мастер спорта по самбо, фитнес-тренер Дмитрий Нагулин.

Он отметил, что для многих принципиальное значение имеет расположение фитнес-клуба. Большинство людей ходят в фитнес-клуб рядом с домом, работой или по пути между ними, чтобы не тратить дополнительное время на дорогу.

Многие фитнес-клубы предлагают бесплатный пробный визит. Эксперт советует воспользоваться этим предложением. Можно оценить площадь залов, состояние тренажеров, виды групповых тренировок. Также стоит оценить удобство графика занятий и их стоимость, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что многие спортивные клубы начали закупать азиатские тренажеры и российский спортивный инвентарь (гантели, коврики и т. д.) на фоне трудностей с поставками из-за рубежа, передает ФАН.

Тренер Мэтт Таннеберг заявил, что сохранить мышечный тонус после 40 лет возможно, но нужно следовать ряду правил.

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