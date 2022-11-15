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В России выявили 4431 новый случай коронавируса за сутки

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 4431 новый случай коронавируса за сутки
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в российских регионах выявили 4431 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» во вторник, 15 ноября.

За указанный период в стране подтвердили 64 летальных исхода от коронавируса. При этом 1399 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с диагностированным COVID-19.

После прохождения лечения под присмотром врачей за сутки полностью выздоровели 6354 пациента, отмечается на портале.

В России выявили 4431 новый случай коронавируса за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил, что миру главным образом в настоящее время угрожает биологическая опасность. По его словам, «придет ковид со смертностью 90 процентов, когда из десяти человек девять умрут».

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, как повторное заражение коронавирусом влияет на здоровье. Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что ковид провоцирует целый ряд заболеваний, которые наносят все больше вреда при каждом последующем заражении. Он уточнил, что так называемый постковидный синдром возникает независимо от того, первый ли раз человек заразился коронавирусом. Это довольно опасное для здоровья явление.

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