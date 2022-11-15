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Полиция изъяла у жителя Подмосковья более 500 пачек с наркотиками

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция изъяла у жителя Подмосковья более 500 пачек с наркотиками
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Полицейские задержали жителя Подмосковья, у которого обнаружили более 500 упаковок с наркотиками. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 15 ноября.

По его словам, в результате оперативно-разыскной работы сотрудники правоохранительных органов узнали, что ранее неоднократно судимый 46-летний мужчина распространяет запрещенные вещества. Подозреваемого задержали на Варшавском шоссе на юге столицы, когда тот ехал в такси. При личном досмотре у него обнаружили пакет с 350 пластиковыми упаковками, весившими 233 грамма. Экспертиза показала, что в пачках находится наркотик метадон.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Позже по месту жительства задержанного в Подмосковье провели обыск, в ходе которого полицейские обнаружили еще 170 упаковок с неизвестным порошком. Они отправлены на экспертизу.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигурант заключен под стражу.

Другого наркоторговца задержали сотрудники полиции в Подмосковье. На трассе в Подольске у жителя Санкт-Петербурга изъяли более двух килограммов марихуаны.

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