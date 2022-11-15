Возможности бесплатных авиаперелетов для детей-инвалидов расширили в России

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Российский кабинет министров расширил возможность бесплатных авиаперелетов для детей-инвалидов, страдающих онкологическими, иммунологическими и гематологическими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

— С 1 января 2023 года дети-инвалиды с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью смогут бесплатно летать до места лечения и обратно, — следует из сообщения.

Воспользоваться бесплатным перелетом также смогут дети, которые проходят иммуномодулирующую и противоопухолевую терапию или находятся на гемодиализе. Это право распространяется также на их родителей или сопровождающих.

На бесплатный перелет они смогут рассчитывать в случаях, если путь к месту лечения по железной дороге занимает более 12 часов или превышает одну тысячу километров, передает Telegram-канал «Правительство России».

В конце октября заместитель главы Федерального агентства воздушного транспорта Владимир Потешкин рассказал, что стоимость авиаперелетов по России не выросла за год.