В московских больницах проводят экскурсии для будущих сотрудников

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столичных медучреждениях проводят экскурсии для потенциальных кандидатов с целью изучения место работы и знакомством с новым коллективом. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила начальник отдела по обучению и развитию персонала Кадрового Центра Департамента здравоохранения города Москвы Оксана Брит.

— Экскурсии в больницы, где в дальнейшем планируется открыть скоропомощные комплексы — это не только шанс для сотрудников познакомиться с будущим местом работы. Это еще и общение с коллегами, с руководителями профильных отделений. При этом нужно понимать, что сотрудники того или иного стационара тоже формируют для себя впечатление о кандидатах, с которыми им предстоит работать в одной команде, — пояснила она.

Брит уточнила, что такая экскурсия — достаточно серьезное мероприятие, в ходе которого каждому из участников нужно стремиться проявить свои лучшие качества. Так, кандидатам предлагается принять участие в деловой игре во время экскурсии. Такая игра, по ее словам, должна продемонстрировать навыки командного взаимодействия и умение коммуницировать с разными людьми.

— Такие экскурсии — хороший способ увидеть, как человек себя ведет в рабочей или, наоборот, неформальной обстановке. С другой стороны, для самого кандидата есть возможность лучше представить себе реалии будущей работы и подготовиться к ней наилучшим образом, — заключила Брит.

В четверг, 10 ноября, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров заявил, что в столичных поликлиниках искусственный интеллект (ИИ) научился определять еще две патологии. Теперь умные алгоритмы помогают специалистам уже по 17 направлениям исследований.

В субботу, 12 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства 12 медицинских объектов, в том числе 9 новых поликлиник. По его словам, до конца 2022 года будут сданы еще 11 объектов. Среди них 3 поликлиники и детский корпус больницы в Коммунарке.