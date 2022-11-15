Вильфанд: Высота сугробов в Москве к воскресенью может достигнуть 15 сантиметров

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В связи с сильным снегопадом в конце недели высота сугробов в столице достигнет 10–15 сантиметров. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В пятницу во второй половине дня прогнозируется значительный снег, снегопад, который будет продолжаться и в ночь на субботу, и в субботу, и даже в ночь на воскресенье. Снега уже будет достаточно настолько, что высота его будет в основном не менее 10 сантиметров, а местами даже до 15 сантиметров. Это уже серьезная заявка на зиму, — рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, в ближайшее время повышения температуры не прогнозируется. В связи с этим он допустил, что в Москве уже на этой неделе образуется устойчивый снежный покров, который сохранится до весны.

Синоптик подчеркнул, что в этом случае установление снежного покрова будет достаточно ранним, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что снегопад накроет Москву во вторник, 15 ноября. По его словам, в столице появится устойчивый снежный покров.

В связи с этим столичных водителей предупредили о затруднениях на дорогах во второй половине вторника. Жителям и гостям Москвы порекомендовали в час пик пользоваться общественным транспортом.