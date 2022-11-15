В лесах Подмосковья начался сезон зимних опят

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В лесах Подмосковья начался массовый сезон зимних опят.

Как отмечают эксперты, такие грибы подходят для соления, жарки и маринования. Мякоть у них сочная и мясистая, имеет желтый оттенок. При этом она не меняет цвет на срезе.

Опята можно найти под деревьями, на пнях, валежнике. Грибы предпочитают древесину лиственных деревьев, особенно тополь и иву, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Плюсовые температуры и обильные дожди позволили петербуржцам продолжить тихую охоту и в ноябре. Многие любители «тихой охоты» поделились снимками в социальных сетях. Горожане рассказали, что в лесах сейчас можно найти моховики, боровики, рядовки, сыроежки, лисички, маслята, сообщает издание «Невские новости».

Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал, можно ли собирать грибы в городских парках. Эксперт пояснил, что собирать грибы в черте города и вдоль дорог нельзя.