Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России ликвидировали 1,4 тысячи украинских солдат в боях за Павловку, расположенную в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Помимо этого, национальная армия уничтожила два самолета Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронемашин, шесть артиллерийских орудий, в том числе две системы М777 производства США, а также 28 беспилотников, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Накануне в результате упорных боев Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Павловка. В тот же день бойцы «группы Вагнера» взяли штурмом позиции украинских военных под Артемовском. Уточняется, что четверо бойцов «Вагнера» вплотную приблизились к окопам украинских силовиков и после непродолжительного боя захватили точку. Одного бойца ВСУ удалось взять в плен. За штурмом все время наблюдала воздушная разведка.

Кроме того, российские солдаты на Южно-Донецком направлении разбили контратаку иностранных наемников, которые пытались остановить наступление войск РФ. Армии удалось ликвидировать свыше 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа.