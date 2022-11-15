Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны: Армия России уничтожила 1,4 тысячи солдат ВСУ в боях за Павловку

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Армия России уничтожила 1,4 тысячи солдат ВСУ в боях за Павловку
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России ликвидировали 1,4 тысячи украинских солдат в боях за Павловку, расположенную в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Помимо этого, национальная армия уничтожила два самолета Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронемашин, шесть артиллерийских орудий, в том числе две системы М777 производства США, а также 28 беспилотников, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Накануне в результате упорных боев Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Павловка. В тот же день бойцы «группы Вагнера» взяли штурмом позиции украинских военных под Артемовском. Уточняется, что четверо бойцов «Вагнера» вплотную приблизились к окопам украинских силовиков и после непродолжительного боя захватили точку. Одного бойца ВСУ удалось взять в плен. За штурмом все время наблюдала воздушная разведка.

Кроме того, российские солдаты на Южно-Донецком направлении разбили контратаку иностранных наемников, которые пытались остановить наступление войск РФ. Армии удалось ликвидировать свыше 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа.

Украина Армия Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Все мнения
О проекте