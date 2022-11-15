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Терапевт рассказала о симптоматике болезни Альцгеймера

Ирина Игнатенко
Общество
Терапевт рассказала о симптоматике болезни Альцгеймера
Фото: Unsplash

О том, насколько опасно прогрессирующее старческое слабоумие, рассказала терапевт Нэя Георгиева.

По словам эксперта, болезнь Альцгеймера — тяжелое, быстро прогрессирующее заболевание, поражающее как мужчин, так и женщин. Долгое время оно развивается бессимптомно. Болезнь коварна тем, что на ранней стадии похожа на старческие поведенческие изменения, поэтому родственники пациента редко заостряют внимание на изменениях в поведении пациента.

Симптоматика, по словам врача, может быть различной. Человек может забывать куда и зачем шел, существенно снижается физическая активность, человек забывает о правилах гигиены, возникают проблемы с поддержанием разговора.

Выявление заболевания на ранней стадии позволит вовремя начать медикаментозную терапию для того, чтобы отсрочить появление более серьезных симптомов, передает МИР 24.

В разговоре с «Вечерней Москвой» врач-невролог Александр Комаров рассказал, что некоторые перенесенные человеком инфекции могут ускорить развитие болезни Альцгеймера.

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