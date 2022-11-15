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Транспортная доступность жителей юга Москвы остается на прежнем уровне

Александр Афонин
Город
Транспортная доступность жителей юга Москвы остается на прежнем уровне
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Транспортная доступность жителей юга Москвы сохранилась на прежнем уровне, несмотря на закрытие участка Замоскворецкой линии метро. Об этом заявил во вторник, 14 ноября, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

— Закрытие участка Замоскворецкой линии метро связано в первую очередь с обеспечением безопасности перевозок. На мой взгляд, в этот раз специалисты транспортного комплекса Москвы отработали на должном уровне, — сказал он.

По его словам, для удобства москвичей было организовано множество альтернативных маршрутов. Также специалисты проводили встречи с пассажирами и учитывали их замечания, а введенные компенсационные автобусы справились с приложенной нагрузкой.

На Замоскворецкой линии московского метро с 12 ноября в связи с реконструкцией тоннеля между участками «Автозаводская» и «Орехово» закрылись сразу пять станций. Ограничения продлятся примерно полгода. «Вечерняя Москва» выяснила, какими альтернативными маршрутами пользоваться горожанам на время частичного закрытия зеленой ветки.

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