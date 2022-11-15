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Свыше 800 человек приняли участие в экскурсиях Москомархитектуры

Араз Салехов
Город
Свыше 800 человек приняли участие в экскурсиях Москомархитектуры
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В столице подошел к концу цикл экскурсий «Москва с МКА», который был посвящен популяризации современной архитектуры и развитию Москвы за последние 10 лет. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

— Мы постарались в максимально интересной форме познакомить москвичей с тем, как развивалась и застраивалась столица за последние годы, показать самые значимые объекты современной архитектуры самых разных типологий — от спортивных объектов до новых станций метро, от благоустройства набережных до новых музеев. Отмечу, что подобные бесплатные экскурсии мы проводим уже второй год подряд и ввиду их популярности наверняка повторим и в следующем, — отметила она.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в свою очередь добавил, что для участия в экскурсиях были привлечены различные специалисты — историки архитектуры и архитекторы крупнейших и известнейших бюро. По его словам, это позволило участникам узнать все аспекты проектирования и строительства из первых рук.

— Мы действительно постарались охватить самые лучшие примеры современной архитектуры и увидели, насколько сильно людям это интересно. К нам пришло более 800 человек, — пояснил он.

В течение трех месяцев участники посетили 16 автобусных и пешеходных экскурсий. Они были выстроены таким образом, чтобы показать разные аспекты городского развития, новое жилищное строительство, городское благоустройство, развитие транспортной инфраструктуры, спортивные объекты и редевелопмент.

Также стало известно, что специалисты Москомархитектуры обработали почти 49 тысяч заявок на различные госуслуги по запросам застройщиков. Княжевская уточнила, что строительная активность в городе остается на высоком уровне, несмотря на общие экономические трудности.

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