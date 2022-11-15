Песков: Херсон остается центром области в составе России

Фото: Администрация президента РФ

Херсон остается административным центром Херсонской области в составе Российской Федерации после отвода войск. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Каких-либо иных решений не принималось, — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос журналистов о том, остается ли Херсон столицей региона после отвода ВС России.

9 ноября российский министр обороны Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что решение об отводе войск необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город. Также он отметил: это не означает, что российская сторона отступила.

14 ноября стало известно, что в город Херсон прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который выступил перед украинскими силовиками.

Позже украинский лидер заявил, что Херсон дорого обошелся Киеву.

Украинские власти лишили аккредитации журналистов западных СМИ, приехавших в Херсон после появления в городе ВСУ. На такой шаг официальный Киев мог пойти, чтобы скрыть от мира правду о происходящем в городе. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал общественный деятель и политолог Сергей Марков.