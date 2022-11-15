Женщина-рабочая погибла на стройке на востоке Москвы

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 11-я Парковая улица Карта всех событий

На востоке столицы на стройке погибла женщина-рабочая. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 15 ноября.

По информации собеседника «ВМ», строитель погибла в результате падения части окна во время монтажных работ на 11-й Парковой улице.

Еще один несчастный случай произошел на стройплощадке в подмосковных Мытищах. Двое рабочих выпали с подъемника во время выполнения фасадных работ на улице Академика Каргина. Мужчины выжили после падения и были госпитализированы.