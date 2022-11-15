Патрушев заявил, что США стремятся ослабить и уничтожить Россию

Фото: khabkrai.ru

Соединенные Штаты стремятся разобщить и уничтожить Россию. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе в Брянске.

— Цель США — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Для этого они, сея ненависть к многонациональному российскому народу, поддерживают развитие ультраправых экстремистских и националистических идей, которые проповедуют возродившиеся на Украине бандеровские формирования, — заявил он.

Патрушев напомнил, что месяц назад в Вашингтоне приняли новую стратегию национальной безопасности, которая определяет долгосрочную политику страны. По его словам, в документе подчеркивается исключительность США и подтверждается намерение государства навязывать собственную модель демократии всему миру.

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что американцы способны на любые меры для достижения цели превосходства над остальным миром.

По словам Патрушева, в стратегии Россия упоминается как угроза порядку безопасности в Европе, а Китай как наиболее серьезный геополитический вызов Америке, передает РИА Новости.

Накануне президент США Джо Байден заявил своему китайскому коллеге, председателю КНР Си Цзиньпину, что они вместе несут ответственность за преодоление разногласий. Президент США добавил, что конкуренция Вашингтона и Пекина не должна перерасти в конфликт.