Забег «Trail Зима» пройдет в музее-заповеднике «Коломенское» 11 декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

В музее-заповеднике «Коломенское» 11 декабря состоится забег «Trail Зима», организованный командой Лиги Героев. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента средства массовой информации и рекламы города Москвы во вторник, 15 ноября.

— 11 декабря в Москве состоится забег «Trail Зима» от команды Лиги Героев». Это яркий забег по пересеченной местности, который впервые пройдет в зимнем формате в музее-заповеднике «Коломенское». Участие примут 1300 человек, — говорится в сообщении.

Участники забега смогут выбрать несколько дистанций. Они будут отличаться по уровню сложности и протяженности: один, пять и семь километров. Принять участие может любой желающий. В стартовом городке посетителей будут ждать традиционные русские забавы, выступления музыкантов и так далее.

До этого сообщалось, что в столице 24 ноября состоится конференция, посвященная подведению итогов II Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Мероприятие пройдет в Большом зале Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня».