Захарова: Ирландия начала разрушать двусторонние отношения с Россией

Фото: МИД РФ

Ирландское правительство приступило к последовательному разрушению всего комплекса связей с Россией и препятствует нормальной работе посольства РФ в Дублине. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во вторник, 15 ноября.

— Ирландская сторона, подбадриваемая британским соседом, последовательно разрушает весь комплекс двусторонних политических, экономических и гуманитарных связей, препятствует нормальному функционированию посольства России в Дублине, под надуманным предлогом блокирует взаимные поездки и контакты, — сказала она.

Дипломат добавила, что важную роль играет участие Ирландии в подготовке украинских военнослужащих. По ее словам, это свидетельствует о смене курса политики Дублина, которая теперь направлена на размытие конституционного запрета на участие страны в военных конфликтах, отметили в пресс-службе МИД России.

До этого Захарова заявила, что Евросоюз не может проводить самостоятельную внешнюю политику, так как постоянно ориентируется на действия США. Она отметила, что власти ЕС игнорируют интересы жителей региона.