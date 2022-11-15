Сенатор Морозов сложил полномочия ради работы в Африке

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор от заксобрания Рязанской области Игорь Морозов заявил, что написал заявление о сложении полномочий, так как планирует работать по экономическому направлению в рамках возглавляемого им Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ).

— Написал заявление с сегодняшнего дня. Уезжаю из России, буду работать в Африке, в тех странах, где есть офисы АФРОКОМ, — в Эфиопии, Уганде и Гамбии, — сказал политик.

Он подчеркнул, что хочет посвятить себя исключительно африканскому направлению. По словам Морозова, данный континент становится ключевым рынком для России, а Москва придает особое значение сотрудничеству со странами этого региона, передает РИА Новости.

В конце октября специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва остается в контакте с главами стран Африки по вопросу зерновой сделки и будет оказывать им помощь.