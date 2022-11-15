Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сенатор Морозов сложил полномочия ради работы в Африке

Георгий Соланович
Политика
Сенатор Морозов сложил полномочия ради работы в Африке
Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор от заксобрания Рязанской области Игорь Морозов заявил, что написал заявление о сложении полномочий, так как планирует работать по экономическому направлению в рамках возглавляемого им Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ).

— Написал заявление с сегодняшнего дня. Уезжаю из России, буду работать в Африке, в тех странах, где есть офисы АФРОКОМ, — в Эфиопии, Уганде и Гамбии, — сказал политик.

Он подчеркнул, что хочет посвятить себя исключительно африканскому направлению. По словам Морозова, данный континент становится ключевым рынком для России, а Москва придает особое значение сотрудничеству со странами этого региона, передает РИА Новости.

В конце октября специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва остается в контакте с главами стран Африки по вопросу зерновой сделки и будет оказывать им помощь.

Африка Совет Федерации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Все мнения
О проекте