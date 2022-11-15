Важный сигнал: почему Китай против исключения России из G20

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Украина потребовала исключить Россию из состава G20. Это заявление последовало после приостановки зерновой сделки со стороны России. Китай, который является членом «Большой двадцатки», выступил против исключения РФ. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, насколько влиятельно мнение азиатской стороны в этом вопросе и какое будущее ждет сообщество.

Как рассказал китаевед Института Китая и современной Азии Российской академии наук Александр Ломанов, сообщество стран возникло благодаря экономически развитым странам мира, чтобы противостоять последствиям мирового финансового кризиса 2008 года. Этот кризис — уникальное явление, которое сформировало коалиции стран, принадлежащих как западной части мира, так и не западной. Однако Китай играет одну из ключевых ролей в этом союзе:

— Это связано с тем, что Китай вышел из того кризиса с наилучшими финансовыми экономическими показателями, без него формат «Большой двадцатки» был бы бессмысленным, — отметил Ломанов.

Мнение Китая против исключения России из союза, по его словам, является важным сигналом, который намекает на то, что в мире создано достаточно замкнутых группировок, которые отстаивают интересы Запада, оказывая давление на Китай и Россию.

— Поэтому становится ясно, что исключение России из-за западного недовольства разрушит основной формат группировки и сделает ее недееспособной. Это приведет к завершению истории «Большой двадцатки» в изначально задуманном виде и может повлечь за собой создание новой западоцентристской группы стран, которая будет менее эффективна в своей деятельности, — пояснил китаевед.

Ломанов обратил внимание, что G20 не создана по принципу лояльности западно-либеральным ценностям США, поэтому исключает вероятность угодничества в интересах одного государства. Союз экономически развитых стран, по словам эксперта, достаточно прагматичное объединение, поэтому возможности исключить кого-то из его состава не существует.

Ломанов выразил мнение, что состав «Большой двадцатки» останется прежним:

— Однако в силу текущих перемен — деглобализации, начала холодной войны, которая в большей степени затрагивает отношения Китая и США, — может измениться ключевая роль сообщества, — заметил Ломанов. — Возможность сообщества влиять на глобальные экономические процессы и находить подходящие решения будет становиться более ограниченной.