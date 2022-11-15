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Члены администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Члены администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов ВСУ

Сотрудники администрации Новой Каховки Херсонской области покинули город из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Неизбирательный огонь с левого берега Днепра сделал жизнь в городе небезопасной. Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений также покинули город и были передислоцированы в безопасные места области, — говорится в сообщении.

Тем не менее, как подчеркивается, это не означает, что Новая Каховка брошена. В городе все еще работают службы обеспечения функционирования систем энергоснабжения и водоснабжения. Кроме того, в городе работают волонтеры, говорится в Telegram-канале «Администрация Новой Каховки».

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Он подчеркнул, что необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что решение об отводе войск необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город.

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