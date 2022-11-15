Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сальдо сообщил о продолжении вывоза жителей Херсонской области вглубь региона

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Сальдо сообщил о продолжении вывоза жителей Херсонской области вглубь региона
Фото: vk/khersonoblast_adm

Вывоз гражданского населения Херсонской области вглубь региона продолжается в целях обеспечения их безопасности. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

— Уже более интенсивными стали обстрелы левобережья (со стороны украинской армии — прим. «ВМ»). Теперь придется уезжать дальше, — сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, свыше 115 тысяч человек уже были перевезены с правого берега реки Днепр на левый.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Он подчеркнул, что необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что решение об отводе войск необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город.

15 ноября сотрудники администрации Новой Каховки Херсонской области покинули город из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Тем не менее, как подчеркивается, это не означает, что Новая Каховка брошена.

Украина Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Все мнения
О проекте