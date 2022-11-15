Сальдо сообщил о продолжении вывоза жителей Херсонской области вглубь региона

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Вывоз гражданского населения Херсонской области вглубь региона продолжается в целях обеспечения их безопасности. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

— Уже более интенсивными стали обстрелы левобережья (со стороны украинской армии — прим. «ВМ»). Теперь придется уезжать дальше, — сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, свыше 115 тысяч человек уже были перевезены с правого берега реки Днепр на левый.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Он подчеркнул, что необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что решение об отводе войск необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город.

15 ноября сотрудники администрации Новой Каховки Херсонской области покинули город из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Тем не менее, как подчеркивается, это не означает, что Новая Каховка брошена.