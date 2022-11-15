Врач Мясников назвал неожиданный признак рака

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что постоянно повышенная температура может являться признаком рака крови.

— Температура 38 градусов и выше, которая сохраняется в течение длительного времени при нормальном самочувствии, может свидетельствовать об онкологическом заболевании крови, — пояснил он.

Мясников добавил, что таким образом проявляются лейкоз, лимфома, а также рак почек, передает «МедикФорум».

До этого заведующий отделением Боткинской больницы Департамента здравоохранения Москвы Вадим Кулушев рассказал, что избыточная масса тела может послужить причиной развития онкологии толстой кишки. В среднем каждые два лишних килограмма на квадратный метр увеличивают вероятность развития онкологии.

Врач-онколог Владимир Полянский заявил, что узелки и трещины на языке в некоторых случаях являются признаками развития рака. Неприятные ощущения вокруг данных образований и слизистой также говорят об онкологии. В результате можно полностью потерять способность говорить.