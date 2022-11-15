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Международный инклюзивный турнир по футбольному дуатлону для детей с ограничениями по здоровью пройдет в Москве

Лейла Алиева
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Международный инклюзивный турнир по футбольному дуатлону для детей с ограничениями по здоровью пройдет в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 39с1 Карта всех событий

В крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА 18 ноября пройдет «Международный инклюзивный турнир по футбольному дуатлону Россия — Латиноамериканские страны для детей, подростков и молодежи с ограничениями по здоровью». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы во вторник, 15 ноября.

— 18 ноября 2022 года в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА состоится «Международный инклюзивный турнир по футбольному дуатлону Россия — Латиноамериканские страны для детей, подростков и молодежи с ограничениями по здоровью», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что столичные школьники завоевали золотые медали на международном конкурсе юных изобретателей IYIA. Свои инновационные идеи и проекты подростки представили в виде дизайна, макетов, прототипов или готовых к коммерциализации продуктов.

Выпускник спортивной школы имени Ботвинника Московского дворца пионеров Рудик Макарян завоевал золотую медаль детско-юношеского чемпионата Европы.

В рамках данного турнира Макарян одержал свою вторую победу на европейских первенствах. Три года назад он уже стал чемпионом мира в группе юношей не старше 16 лет.

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