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Первый памятник протопопу Аввакуму открыли в Москве

Георгий Соланович
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Первый памятник протопопу Аввакуму открыли в Москве
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Подъёмная улица, 2 Карта всех событий

Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) открыл первый в Москве памятник протопопу Аввакуму.

— Возрождение нашей Руси, православия, которое связано со старообрядчеством, (и открытие памятника протопопу Аввакуму — прим. «ВМ») — это знаковое событие, — сказал Корнилий во время церемонии открытия.

Монумент скульптора Андрея Щербакова представляет собой фигуру Аввакума в полный рост. Он расположен по адресу улица Подъемная, дом 2.

Митрополит напомнил, что памятники протопопу уже есть в Санкт-Петербурге и Тобольске, а в Москве полноценного монумента до этого момента не было, передает РИА Новости.

С 26 по 28 октября 2022 года в столице прошел VIII Московский международный форум «Религия и Мир». Темой мероприятия стало «Социальное служение на пути к миру». В рамках форума прошло пленарное заседание и пять панельных дискуссий.

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