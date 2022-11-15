Бойцы группировки «Отважные» выбили ВСУ с позиций на Кременском направлении

Фото: Минобороны РФ

Разведчики группировки «Отважные» при помощи артиллерии и беспилотников выбили бойцов ВСУ с позиций на Кременском направлении в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 15 ноября.

Так, сперва бойцы «Отважных» забрасывали противника в окопах гранатами с беспилотников. Как только украинские солдаты покинули окопы, оператор дрона скорректировал огонь по ним и боевой технике.

Побросав боевые машины, оставшиеся солдаты ВСУ сбежали со своих позиций, передает РИА Новости.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ усиливают военное присутствие на Запорожском направлении. По его словам, линия обороны усиливается, так как ВСУ могут предпринять попытки прорыва.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «адом» атаки Вооруженных сил Российской Федерации на территории Донбасса. Он отметил, что в регионе ежедневно проходят «невероятно жестокие» бои.