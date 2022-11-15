Движение на ряде участков Люблинской улицы ограничат до февраля 2023 года

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

С 15 ноября движение на нескольких участках Люблинской улицы будет ограничено из-за проведения строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Напоминаем, что с 15 ноября 2022 года по 2 февраля 2023 года будет ограничено движение на некоторых участках в районе Люблинской улицы. Это связано с проведением строительных работ, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Так, с 15 ноября по 5 декабря и с 11 по 20 декабря будет ограничено движение на участке съезда с Люблинской улицы на Волгоградский проспект в сторону области, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что боковой проезд улицы Кубинки будет временно закрыт в ночное время с 12 ноября по 28 февраля в связи с проведением строительных работ. Москвичам рекомендовали заранее планировать маршруты.

Кроме того, на нескольких улицах в Северном Медведкове и Текстильщиках также ограничат движение транспорта. Там пройдут строительные работы и реконструкция инженерных сетей.