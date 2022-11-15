Совбез ООН анонсировал заседание по ситуации на Украине

Фото: МИД РФ

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине состоится 16 ноября. Об этом сообщается в программе работы органа.

Заседание пройдет в 23:00 по московскому времени. Его темой станет «поддержание мира и безопасности» на Украине.

До этого Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции по возмещению ущерба Украине. Резолюция предполагает назначение России репараций в пользу Украины.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что ООН не имеет возможности заставить Россию выплатить Украине репарации. Для России имеет значение только подсчет того, какое количество стран голосует за или против, уточнил Марков.

В нынешней ситуации все осталось примерно так, как раньше: за резолюцию проголосовало чуть меньше половины стран (94 из 193). 73 страны воздержались и 14 выступили против.

Также он отметил, что принудить к выплате репараций Россию могут только одним путем: установить в стране марионеточный режим по типу украинского.