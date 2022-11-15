Человек погиб при уничтожении ракеты «Точка-У» над Белгородской областью

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Российская система ПВО сбила над городом Валуйки в Белгородской области ракету «Точка-У». Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях. Глава округа и оперативные службы на месте. Подомовой обход территории продолжается, — рассказал он.

Губернатор добавил, что при происшествии погиб один человек. Еще одна жительница города получила осколочные ранения и была госпитализирована, написал Гладков в Telegram-канале.

До этого Гладков сообщил, что под обстрел украинской армии попал город Шебекино. При обстреле погибли три человека.

Недавно приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области обстреляли со стороны Украины. При этом губернатор Роман Старовойт уточнил, что в результате никто не пострадал.

Пленный офицер ВСУ рассказал, что правительство Украины планировало забросить на территорию России диверсантов для ударов по инфраструктуре. Он отметил, что украинские диверсанты должны были организовать теракты в Курской, Брянской и Белгородской областях.