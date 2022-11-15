Бах отметил необходимость участия всех стран в Олимпийских играх

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Лидеры стран G20 должны включить в совместную резолюцию пункт о «спортивной нейтральности», чтобы в Олимпийских играх могли принимать участие все страны мира. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

— Олимпиада способна объединить весь мир, только если атлеты со всего мира будут в ней участвовать. Необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие, — цитирует Баха RT.

До этого Бах заявил, что российских спортсменов, которые дистанцировались от специальной военной операции на Украине, необходимо допустить до международных турниров в нейтральном статусе.

При этом руководитель Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс сообщила, что спортсмены из России обязательно вернутся на международные соревнования.

Лайонс назвала возвращение команды России на турниры «неизбежным» исходом. Однако, по ее словам, прежде всего необходимо определить сроки события и «как это будет выглядеть».