Трамваи двух маршрутов задерживаются в центре Москвы

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Россия, Москва, Волочаевская улица Карта всех событий

Трамваи № 4 и 43 задерживаются на Волочаевской улице (в районе остановки «Самокатная улица») из-за автомобиля, который застрял на путях. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вскоре движение трамваев восстановили.

11 ноября два автомобиля столкнулись на трамвайных путях в центре Москвы. ДТП случилось на Краснопрудной улице в районе остановки «Леснорядская улица». Из-за аварии временно задерживаются трамваи под номерами 4, 7 и 13.

10 ноября трамваи № 3, 16, 47 и 49 задерживались в районе остановки «Стадион Труд» на Варшавском шоссе. Маршруты перечисленных трамваев были временно изменены.