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В Италии бывший супруг убил 23-летнюю беженку с Украины

Юлия Курганова
В мире
В Италии бывший супруг убил 23-летнюю беженку с Украины
Фото: Pixabay

В Италии была убита 23-летняя беженка с Украины Анастасия А. Она приехала в Европу с трехлетним сыном, когда началась специальная операция. Итальянские правоохранительные органы заподозрили в совершении преступления 32-летнего бывшего мужа украинки.

Тело женщины с тремя ножевыми ранениями нашли в сельской местности Вилла Джулия, сообщает местное издание Corriere Di Bologna.

Бывший супруг убитой был уроженцем Египта. 11 ноября Анастасия сообщила полиции, что экс-муж ее преследует.

В статье сообщается, что украинка недавно развелась и решила начать новую жизнь, у нее появился новый избранник. Накануне убийства она решила переехать к нему жить. 13 ноября утром Анастасия собрала вещи для переезда, после этого она исчезла.

Ее новый возлюбленный заявил об исчезновении в полицию. Подозреваемого экс-мужа задержали на железнодорожном вокзале Болоньи, скорее всего, он хотел покинуть Италию. Мужчина признался, что убил Анастасию.

У нее остался трехлетний сын. Отмечается, что поиски родственников погибшей осложняются ситуацией на Украине.

1 октября сообщалось, что в Берлине в ходе ссоры мужчина убил свою жену, которая является беженкой с Украины. Уточняется, что супруги поссорились около 11:45 в приюте для беженцев. Мужчина напал на свою 44-летнюю жену и смертельно ранил ее.

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