CNN: Самолет НАТО отследил упавшую на территории Польши ракету

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Самолету Североатлантического альянса, который в момент взрыва на польско-украинской границе находился в воздушном пространстве Польши, удалось отследить приземлившуюся ракету.

— Информация о радарах ракеты была предоставлена ​​НАТО и Польше, — сообщил военный представитель блока телеканалу CNN.

Он не уточнил, кто именно стоял за ракетным пуском и откуда выпустили ракету.

Отмечается, что самолеты альянса ведут регулярное наблюдение за территорией Украины с начала проведения спецоперации.

Предварительная информация опровергает, что упавшая в Польше ракета летела из РФ. Об этом 16 ноября сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

16 ноября президент Польши Анджей Дуда сообщил, что власти не обладают точными доказательствами того, кто выпустил ракету, которая упала на востоке страны.

Польский МИД утверждает, что в ходе «многочасового массированного обстрела» территории Украины в 15:40 на село Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два поляка.

15 ноября Минобороны РФ назвало провокацией заявление польских СМИ об ударах «российских» ракет. В ведомстве подчеркнули, что никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось.