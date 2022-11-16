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Главные новости к утру 16 ноября

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 16 ноября
Фото: Pexels

Заявления польских СМИ о якобы «ракетах России» являются намеренной провокацией, которая нацелена на эскалацию обстановки. Об этом сказано в сообщении Министерства обороны РФ.

В Стамбуле в районе Фатих прогремел взрыв, загорелись автомобили. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что на востоке страны упала ракета российского производства.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что власти не обладают точными доказательствами того, кто выпустил ракету, которая упала на востоке страны. По его словам, «ничто не указывает на то, что какие-либо события подобного типа должны и дальше происходить».

Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США.

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