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Московским пенсионерам рассказали об открытии платформы «Школа гаджет»

Араз Салехов
Город
Московским пенсионерам рассказали об открытии платформы «Школа гаджет»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Центры московского долголетия запустили 16 ноября платформу «Школа гаджет», которая станет продолжением проекта «Освой гаджет». Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— «Школа гаджет» запущена как логичное продолжение проекта «Освой гаджет». Всем известно, что лучше всего знания усваиваются на практике, именно поэтому мы создали такую образовательную платформу, где каждый сможет освоить основные темы по использованию гаджетов и проверить себя с помощью онлайн-тестов, — рассказала руководитель сети клубных пространств «Центры московского долголетия» Елена Громова.

По ее словам, для удобства участников на сайте «Школы гаджет», помимо самих тестов, также размещены тематические видеоуроки. Кроме того, обучение для пенсионеров в рамках платформы будет проходить в общей группе. Это позволит быстрее разобраться тем людям, которые только начали свое обучение, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что свыше 36 тысяч горожан посетили дни открытых дверей в центрах московского долголетия на прошлой неделе. Громова отметила, что клубы долголетия помогают социализации москвичей «серебряного» возраста, а также позволяют им жить полноценной насыщенной жизнью и чувствовать себя востребованными.

Помимо этого, горожане старшего поколения могут научиться создавать уникальные изделия на занятиях проекта «Московское долголетие». Участники могут выбрать наиболее интересный для себя вид мастерства — шитье, вязание, валяние из шерсти, изготовление кукол, аксессуаров и многое другое.

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