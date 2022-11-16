WP: Глава ЦРУ встретился с Зеленским и подтвердил приверженность США помогать Украине

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Глава ЦРУ Уильям Бернс провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 ноября в Киеве. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

— Глава ЦРУ... встретился с... Зеленским в Киеве во вторник, подтвердил, что США будут поддерживать страну, — говорится в сообщении.

В понедельник, 14 ноября, в Сети появилась информация о возможной встрече Бернса с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре. Согласно имеющимся у телеканала данным, на встрече будут обсуждаться риски применения Россией ядерного оружия и вопросы относительно задержанных в РФ граждан США. Однако Бернс не будет поднимать в разговоре с Нарышкиным тему мирного урегулирования украинского конфликта.

После пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Однако детали и темы разговора официальный представитель Кремля не раскрыл.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что на прошедшей встрече Бернса и Нарышкина обсуждались вопросы безопасности обеих стран. Встречу, как уточнил он, организовали ради поддержания диалога с Россией. Однако сами переговоры были скорее рутинными, заключил Кирби.