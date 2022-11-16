Психолог Наумова рассказала, как стать уверенным в себе человеком

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Уверенность в себе — одно из важных качеств для достижения цели и счастливой жизни, сообщила психолог Наталья Наумова.

Эксперт отметила, что стать увереннее каждый может с помощью позитивного мышления и работе над собой. Нужно стараться чаще хвалить себя и не ругать за оплошности.

— Когда человек сам думает про себя, как про уверенного, он транслирует миру, что «Я уверен», — подчеркнула психолог в комментарии РИАМО.

Нельзя забывать о том, что об уверенности в себе многое говорит внешний вид человека, его осанка, ухоженность, физическая форма, состояние плеч, сутулость.

Наумова добавила, что важно поддерживать себя в хорошей физической форме, ухаживать за собой, развиваться, находить время для любимых занятий.

Ранее терапевт Екатерина Клименко отметила, что многие люди, чувствуя упадок сил и эмоциональную истощенность, предпочитают не обращать на это внимание и не обращаются к специалистам, что приводит к появлению затяжной депрессии, передает ФАН.

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