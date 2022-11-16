Медведев обвинил Запад в увеличении вероятности начала мировой войны из-за ЧП в Польше

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Инцидент с падением ракеты на территории Польши показывает, что страны Запада повышают вероятность начала новой мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду, 16 ноября.

— История с украинским «ракетным ударом» по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой, — цитирует Медведева РИА Новости.

В ночь на 16 ноября Министерство иностранных дел Польши сообщило, что на востоке страны упала ракета российского производства. В результате происшествия погибло два человека. Однако, по словам президента республики Анджея Дуды, власти не обладают точными доказательствами относительно того, кто выпустил снаряд.

Аналогичную точку зрения высказал после экстренной встречи на Бали президент США Джо Байден. По его словам, предварительная информация опровергала сообщения о причастности России к падению ракеты в Польше.

Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что попавшая на территорию Польши ракета была выпущена украинскими военным. По данным издания, таким образом они хотели сбить российский снаряд.