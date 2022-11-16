В ЛНР заявили, что ВСУ пытаются наступать от Попасной до Харьковской области

Фото: Минобороны РФ

Украинские военнослужащие проводят попытки наступления по линии от Попасной до Харьковской области. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

— Украинские войска пытаются прорвать нашу линию обороны практически начиная от населенного пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведет наступательные действия, — сказал он.

Офицер добавил, что в целом ситуация на луганском направлении спецоперации остается стабильно напряженной, передает ТАСС.

В последние дни Вооруженные силы Украины проводят активные действия в зоне проведения спецоперации. Так, накануне Андрей Марочко сообщил о начале стягивания бронетехники украинскими войсками в направлениях Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинская армия усиливает военное присутствие на Запорожском направлении. По его словам, линия обороны усиливается, так как ВСУ могут предпринять попытки прорыва.