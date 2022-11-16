Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В ЛНР заявили, что ВСУ пытаются наступать от Попасной до Харьковской области

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ЛНР заявили, что ВСУ пытаются наступать от Попасной до Харьковской области
Фото: Минобороны РФ

Украинские военнослужащие проводят попытки наступления по линии от Попасной до Харьковской области. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

— Украинские войска пытаются прорвать нашу линию обороны практически начиная от населенного пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведет наступательные действия, — сказал он.

Офицер добавил, что в целом ситуация на луганском направлении спецоперации остается стабильно напряженной, передает ТАСС.

В последние дни Вооруженные силы Украины проводят активные действия в зоне проведения спецоперации. Так, накануне Андрей Марочко сообщил о начале стягивания бронетехники украинскими войсками в направлениях Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинская армия усиливает военное присутствие на Запорожском направлении. По его словам, линия обороны усиливается, так как ВСУ могут предпринять попытки прорыва.

Украина ЛНР Спецоперации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Все мнения
О проекте