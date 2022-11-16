Совет Федерации наделил статусом ветерана боевых действий добровольцев, участвующих в СВО

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Совет Федерации одобрил закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции на территории Украины. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе Совфеда РФ.

Статусом ветерана боевых действий наделяются лица, которые вступили в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования. Такие военные отряды содействуют выполнению задач в ходе СВО на Украине.

Документ также устанавливает статус инвалида боевых действий для добровольцев, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья и других заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции, сообщает ТАСС.

В четверг, 10 ноября, в Государственной думе приняли в третьем, окончательном чтении закон о наделении добровольцев, участвующих в спецоперации, статусом ветерана боевых действий. Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты от всех фракций, а также сенаторы РФ и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В понедельник, 14 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ, который допускает службу в армии по призыву лиц с иностранным гражданством. Служба в армии теперь разрешается лицам, имеющими гражданство или вид на жительство в иностранном государстве.