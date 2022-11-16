Захарова: Против Лаврова пытались совершить провокацию в Камбодже

Фото: Пресс-служба Совфеда

После посещений мероприятий в Камбодже против министра иностранных дел России Сергея Лаврова пытались совершить попытку провокации. Об этом в среду, 16 ноября, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

— Мы собираемся выходить из здания, где камбоджийская сторона прекрасно все организовала, вдруг прорываться, буквально прорываться, хотя речь идет только об аккредитованных, проверенных журналистах, некая дама... Сложно сказать, кого и как она представляла, — сказала она.

По словам дипломата, женщина включила видеозапись на телефон и пыталась им дотронуться до министра. После этого у девушки пытались выяснить, какое СМИ она представляет. Однако она начала прятаться, что было расценено, как провокация, передает РИА Новости.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия была представлена на саммите «Большой двадцатки» на достойном уровне. По словам пресс-секретаря президента РФ, Сергей Лавров провел ряд встреч с представителями других стран.