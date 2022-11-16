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Ракова сообщила о закупке медоборудования для диагностики заболеваний сердца

Араз Салехов
Город
Ракова сообщила о закупке медоборудования для диагностики заболеваний сердца
Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В столичных больницах появится свыше трех тысяч единиц медицинского оборудования для диагностики заболеваний сердца. Об этом в среду, 16 ноября, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В этом году для городских медучреждений закупили более трех тысяч электрокардиографов и аппаратов суточного мониторирования артериального давления, часть из которых уже поставлена, а часть поступит в ближайшие месяцы. Современное техническое оснащение позволяет повысить качество диагностики лечения, в том числе заболеваний сердца и сосудов, — отметила она.

При этом заммэра добавила, что всего для медицинских организаций городской системы здравоохранения закуплено свыше 1500 модульных систем, которые позволят регистрировать и дистанционно передавать данные ЭКГ. Помимо этого, власти города приобрели более 1500 систем суточного мониторирования артериального давления, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что результаты КТ- и МРТ-исследований из частных и федеральных клиник стали доступны в электронной медицинской карте. Ракова уточнила, что это упростит взаимодействие между медучреждениями.

Помимо этого, в столичных больницах искусственный интеллект начал дополнительно анализировать КТ-исследования органов грудной клетки на наличие признаков аневризмы аорты. Как уточняется, какие-либо патологии будут определяться дополнительно.

Медицина Анастасия Ракова Москва
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