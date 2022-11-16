Шольц: Сперва нужно провести расследование ЧП в Польше и только потом делать выводы

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Чтобы сделать определенные выводы по происшествию в Польше необходимо, в первую очередь, провести полное расследование произошедшего. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в среду, 16 ноября.

— Я считаю важным, что присутствовавшие тут члены НАТО быстро собрались для обсуждения ситуации. Мы должны расследовать эти разрушения, части ракеты, затем дождаться результата и объявить об этом общественности, — сказал он, выступая на острове Бали.

Канцлер добавил, что участники экстренного собрания уже обменялись имеющейся информацией по этому вопросу. По его словам, это позволит скоординировать действия расследования, передает ТАСС.

В ночь на 16 ноября на востоке Польши упала ракета. В результате инцидента погибло два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Однако польский президент Анджей Дуда сообщил, что власти не обладают точными доказательствами того, кто выпустил данную ракету.

Позже агентство Associated Press сообщило, что попавшая на территорию Польши ракета была выпущена украинскими военными. По данным издания, таким образом они хотели сбить российский снаряд.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что падение ракет на территории Польши не политическая провокация, а всего лишь технический сбой. Этот сбой был вызван некорректно работающей системой наведения украинских ракет.