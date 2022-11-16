TAC: Американская элита спровоцировала конфликт на Украине

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Политическую элиту Соединенных Штатов Америки стоит считать ответственной за украинский конфликт. Об этом пишет член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нилл — младший в колонке для The American Conservative.

— Главная проблема остается прежней: русские рассматривают НАТО на своей границе как акт агрессии и угрозу своей национальной безопасности. И мы знаем об этом уже несколько десятилетий, — отметил он.

По его мнению, России пришлось начать спецоперацию на Украине из-за угрозы расширения НАТО, которая достигла ее границ. Автор материала напомнил, что власти США на протяжении 30 лет продвигали Североатлантический альянс к российским границам.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, почему страны НАТО виноваты в конфликте Москвы и Киева. По словам политолога Юрия Светова, именно со стороны стран НАТО исходили ключевые действия по обострению конфликта на Украине, в числе которых переподготовка вооруженных сил, финансовая подушка и поставка вооружения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.